Токмади приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Это второй приговор по делу об убийстве банкира Ержана Татишева, которое произошло 14 лет назад.
Это второй приговор по делу об убийстве банкира Ержана Татишева, которое произошло 14 лет назад.
Обвиняемому в убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева Муратхану Токмади вынесли приговор в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области, сообщает BNews.kz.
Судья Азамат Тлепов приговорил подсудимого к 10 годам 6 месяцам лишения свободы без конфискации имущества. Отбывать наказание бизнесмен будет в учреждении
Отметим, во время прений 12 марта прокурор Ильяс Ескалиев запросил для «стекольного короля» Муратхана Токмади 12 лет лишения свободы без конфискации имущества. Сам же подсудимый и его защита просили срок ниже низшего предела, учитывая чистосердечное признание Токмади, содействие в расследовании и наличие малолетних детей.
Стоит отметить, что 10 октября прошлого года приговором Алмалинского районного суда города Алматы Муратхан Токмади осужден по п. 2 ч. 3 ст. 194, ч. 4 ст. 287 УК РК к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении
Напомним, в Таразе состоялся суд по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева в 2004 году. Токмади были предъявлены обвинения по статье 96 ч. 2 п. «ж» и «з» (Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК РК редакции 1997 года.
Главное судебное разбирательство началось 16 февраля. Ранее подсудимый признал свою вину и рассказал суду, что совершил убийство намеренно по поручению Мухтара Аблязова. Всего в ходе слушаний судом было допрошено порядка 80 свидетелей, дело состояло из 79 томов.
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