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09:50 (мск), источник: Zakon.kz

Токмади приговорили к 10,5 годам тюрьмы

Это второй приговор по делу об убийстве банкира Ержана Татишева, которое произошло 14 лет назад.

Источник: Zakon.kz

Обвиняемому в убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева Муратхану Токмади вынесли приговор в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области, сообщает BNews.kz.

Судья Азамат Тлепов приговорил подсудимого к 10 годам 6 месяцам лишения свободы без конфискации имущества. Отбывать наказание бизнесмен будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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Отметим, во время прений 12 марта прокурор Ильяс Ескалиев запросил для «стекольного короля» Муратхана Токмади 12 лет лишения свободы без конфискации имущества. Сам же подсудимый и его защита просили срок ниже низшего предела, учитывая чистосердечное признание Токмади, содействие в расследовании и наличие малолетних детей.

Стоит отметить, что 10 октября прошлого года приговором Алмалинского районного суда города Алматы Муратхан Токмади осужден по п. 2 ч. 3 ст. 194, ч. 4 ст. 287 УК РК к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности.

Напомним, в Таразе состоялся суд по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева в 2004 году. Токмади были предъявлены обвинения по статье 96 ч. 2 п. «ж» и «з» (Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК РК редакции 1997 года.

Главное судебное разбирательство началось 16 февраля. Ранее подсудимый признал свою вину и рассказал суду, что совершил убийство намеренно по поручению Мухтара Аблязова. Всего в ходе слушаний судом было допрошено порядка 80 свидетелей, дело состояло из 79 томов.

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