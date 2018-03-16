Осужден экс-гендиректор «Казахавтодора»

Источник: Tengrinews

Суд признал его виновным в даче взятки и назначил наказание.

«Мукашева Серикжана Шайзадаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 части 3 пункат 1,2 УК РК и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — постановил судья Убайдулла Кошанов.

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С приговором осужденный Серикжан Мукашев не согласился, отметив, что намерен обжаловать постановление.

«Я буду обжаловать решение суда. Я считаю, что несправедливое решение», — сказал журналистам Серикжан Мукашев после оглашения приговора.

В декабре 2016 года Национальным бюро по противодействию коррупции были задержаны главные государственные аудиторы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Б. Копобаева и А. Жангирбаева. По версии следствия, должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Серикжана Мукашева и его заместителя Шамишева за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств.