Осужден экс-гендиректор «Казахавтодора»
Суд № 2 Алматинского района Астаны вынес приговор бывшему генеральному директору «Казахавтодора» Серикжану Мукашеву передает корреспондент Tengrinews.kz.
Суд № 2 Алматинского района Астаны вынес приговор бывшему генеральному директору «Казахавтодора» Серикжану Мукашеву передает корреспондент Tengrinews.kz.
Суд признал его виновным в даче взятки и назначил наказание.
«Мукашева Серикжана Шайзадаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 части 3 пункат 1,2 УК РК и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении
С приговором осужденный Серикжан Мукашев не согласился, отметив, что намерен обжаловать постановление.
«Я буду обжаловать решение суда. Я считаю, что несправедливое решение», — сказал журналистам Серикжан Мукашев после оглашения приговора.
В декабре 2016 года Национальным бюро по противодействию коррупции были задержаны главные государственные аудиторы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Б. Копобаева и А. Жангирбаева. По версии следствия, должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Серикжана Мукашева и его заместителя Шамишева за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств.
15 марта прокурор попросил суд признать виновным Мукашева и еще четырех фигурантов дела. Государственное обвинение считает, что вина подсудимых доказана. Прокурор посчитал возможным назначить
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