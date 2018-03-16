На Чеканах таксист сбил пешехода
Этой ночью на Чеканах машина такси сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали.
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Этой ночью на Чеканах машина такси сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали.
Врачи говорят, что он получил травму головы, его состояние стабильное. По данным полиции, пешеход был пьян.
Водитель такси ехал по вызову, и как он сказал, избежать столкновения не смог, так как мужчина появился на дороге неожиданно.
Ведется следствие.
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