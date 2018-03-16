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10:04 (мск), источник: Publika.md

На Чеканах таксист сбил пешехода

Этой ночью на Чеканах машина такси сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали.

Источник: Publika.md


Врачи говорят, что он получил травму головы, его состояние стабильное. По данным полиции, пешеход был пьян.

Водитель такси ехал по вызову, и как он сказал, избежать столкновения не смог, так как мужчина появился на дороге неожиданно.

Ведется следствие.

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