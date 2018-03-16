На Чеканах таксист сбил пешехода



Врачи говорят, что он получил травму головы, его состояние стабильное. По данным полиции, пешеход был пьян.



Водитель такси ехал по вызову, и как он сказал, избежать столкновения не смог, так как мужчина появился на дороге неожиданно.



Ведется следствие.