Верховный суд РФ оставил без изменения приговор корыстному убийце из Челябинска

Следствие и суд установили, что в 2013 году Александров и его знакомый заключили договор купли-продажи однокомнатной квартиры в Челябинске, согласно которому осужденный купил ее за 1,2 миллиона рублей. Денег потерпевшему Александров не заплатил, пообещав бывшему хозяину жилья начать с ним совместный бизнес и с полученной прибыли расплатиться с ним за недвижимость.

До 2015 года совместную коммерческую деятельность мужчины не вели, поэтому экс-владелец квартиры стал требовать у Александрова погашения долга за квартиру. Тогда должник решил убить жертву. В сентябре 2015-го под предлогом деловой поездки в Уфу он вывез потерпевшего на автомобиле в малолюдное место на трассе Челябинск — Уфа, где зарубил топором. Тело потерпевшего спрятал в траве, его паспорт и личные вещи выбросил.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями и следователями-криминалистами СК, сотрудники регионального управления МВД задержали Александрова.

По уголовному делу следователь СК был проделал значительный объем следственной работы, назначил и провел более 20-ти экспертиз, в том числе генетические и биологические.

«Было опрошено более 30-ти свидетелей. Проведенные следственные действия позволили установить место, где было спрятано тело убитого мужчины. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступления. Квартиру потерпевшего арестовали», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.