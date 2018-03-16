В Ростовской области вблизи жилых домов обнаружили две мины и снаряд

— Об опасной находке сообщил оперативного дежурного полиции местного межрайонного отдела МВД России, — рассказали газете «КП — Ростов-на-Дону» в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. — Нашли одну 76-миллиметровую мину, еще одну — 30-миллиметровую, плюс 76-миллиметровый снаряд. Сразу же была отправлена заявка на уничтожение в Матвеев-Курганский районный военкомат, а территорию оцепили до прибытия саперов.

Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, с начала 2018 года на территории донского региона обнаружили и обезвредили 17 взрывоопасных предметов (в 2017-м за те же 2,5 месяца — 35). Большинство боеприпасов были найдены на территории Куйбышевского, Неклиновского, Матвеево-Курганского, Тарасовского и Шолоховского районов — там, где шли ожесточенные бои во время войны.