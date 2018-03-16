Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вблизи жилых домов обнаружили две мины и снаряд

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг, 15 марта, днем вблизи российско-украинской границы — буквально на расстоянии в полкилометра в сторону запада от хутора Примиусской Куйбышевского района.

— Об опасной находке сообщил оперативного дежурного полиции местного межрайонного отдела МВД России, — рассказали газете «КП — Ростов-на-Дону» в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. — Нашли одну 76-миллиметровую мину, еще одну — 30-миллиметровую, плюс 76-миллиметровый снаряд. Сразу же была отправлена заявка на уничтожение в Матвеев-Курганский районный военкомат, а территорию оцепили до прибытия саперов.

Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, с начала 2018 года на территории донского региона обнаружили и обезвредили 17 взрывоопасных предметов (в 2017-м за те же 2,5 месяца — 35). Большинство боеприпасов были найдены на территории Куйбышевского, Неклиновского, Матвеево-Курганского, Тарасовского и Шолоховского районов — там, где шли ожесточенные бои во время войны.

Кстати, всего за прошлый год в Ростовской области обнаружили и обезвредили почти 1,3 тысячи боеприпасов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Поступок человека: В Казани прошла акция «Корзина доброты»
Геофизик Живаго
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Эксперт опроверг возможность перевозки «Новичка» в чемодане
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Кто в доме хозяин: пес провел генеральную уборку (видео)
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь