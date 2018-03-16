На трассе под Воронежем фура с полуприцепом насмерть сбила парня

Водитель автомобиля DAF с полуприцепом насмерть сбил пешехода на 519 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе в 23:30 четверга, 15 марта. Погибшим оказался 29-летний житель Свердловской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным полиции, парень шёл по проезжей части. За рулём грузового автомобиля ехал 30-летний лискинец со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Пешеход скончался до прибытия «скорой».