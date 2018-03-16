На трассе под Воронежем фура с полуприцепом насмерть сбила парня
Авария произошла в Новоусманском районе.
Авария произошла в Новоусманском районе.
Водитель автомобиля DAF с полуприцепом насмерть сбил пешехода на 519 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе в 23:30 четверга, 15 марта. Погибшим оказался 29-летний житель Свердловской области, сообщила
По данным полиции, парень шёл по проезжей части. За рулём грузового автомобиля ехал 30-летний лискинец со стороны Москвы в направлении
В регионе за сутки произошло 190 аварий, из них в Воронеже — 116, на федеральных трассах — 17, в районах области — 57. В пяти авариях пострадали пять человек, один погиб.
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