Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта
Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта 2018 года. Об этом сообщила
Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта 2018 года. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Коминтерна поступило около трех часов дня. На момент прибытия первых
Личным составом по задымленным лестничным маршам были эвакуированы 10 человек. Еще три жильца дома были спасены пожарными из квартиры, где произошел пожар. Никто не пострадал.
В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 15 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 13 человек личного состава и пять единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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