Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
11:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Коминтерна поступило около трех часов дня. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в квартире горело имущество. В самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление.

Личным составом по задымленным лестничным маршам были эвакуированы 10 человек. Еще три жильца дома были спасены пожарными из квартиры, где произошел пожар. Никто не пострадал.

В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 15 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 13 человек личного состава и пять единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Эксперт опроверг возможность перевозки «Новичка» в чемодане
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Кто в доме хозяин: пес провел генеральную уборку (видео)
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь