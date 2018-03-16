Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Коминтерна поступило около трех часов дня. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в квартире горело имущество. В самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление.

Личным составом по задымленным лестничным маршам были эвакуированы 10 человек. Еще три жильца дома были спасены пожарными из квартиры, где произошел пожар. Никто не пострадал.