Бешеные лисы стали причиной карантинов в Богородском, Городецком и Дивеевском районах Нижегородской области

Согласно информации, во всех трёх случаях контактов дикого животного с людьми не было.
Кроме того, причиной карантина в Пильнинском районе стала бешеная собака. Она покусала одного из местных жителей в деревне Ожгибовка.
Напомним, карантин по бешенству введён в Городецком и Дивеевском районах Нижегородской области до 3 мая. В Богородском районе карантин продлится до 4 мая, а в Пильнинском — до 5 мая.
Ранее сообщалось, что до 13 апреля введён карантин по бешенству в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
Также сообщалось, что до 19 марта введён карантин по бешенству в трёх районах области: Первомайском, Починковском и Воротником. Кроме того, до 26 марта карантин введён в Спасском районе и до 2 апреля в Сергачском районе Нижегородской области.
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