Бешеные лисы стали причиной карантинов в Богородском, Городецком и Дивеевском районах Нижегородской области

Источник: Reuters

Согласно информации, во всех трёх случаях контактов дикого животного с людьми не было.

Кроме того, причиной карантина в Пильнинском районе стала бешеная собака. Она покусала одного из местных жителей в деревне Ожгибовка.

Напомним, карантин по бешенству введён в Городецком и Дивеевском районах Нижегородской области до 3 мая. В Богородском районе карантин продлится до 4 мая, а в Пильнинском — до 5 мая.

Ранее сообщалось, что до 13 апреля введён карантин по бешенству в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.