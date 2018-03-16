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10:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Бешеные лисы стали причиной карантинов в Богородском, Городецком и Дивеевском районах Нижегородской области

Как сообщается в материалах на сайте управления ГО ЧС по Нижнему Новгороду, бешеные лисы выявлены в деревне Хабарское Богородского района, Ковригино Городецкого района и Малое Череватово Дивеевского района Нижегородской области.

Источник: Reuters

Согласно информации, во всех трёх случаях контактов дикого животного с людьми не было.

Кроме того, причиной карантина в Пильнинском районе стала бешеная собака. Она покусала одного из местных жителей в деревне Ожгибовка.

Напомним, карантин по бешенству введён в Городецком и Дивеевском районах Нижегородской области до 3 мая. В Богородском районе карантин продлится до 4 мая, а в Пильнинском — до 5 мая.

Ранее сообщалось, что до 13 апреля введён карантин по бешенству в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Также сообщалось, что до 19 марта введён карантин по бешенству в трёх районах области: Первомайском, Починковском и Воротником. Кроме того, до 26 марта карантин введён в Спасском районе и до 2 апреля в Сергачском районе Нижегородской области.

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