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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери. По словам госпожи Мэй, отравлены они были разработанным в России нервно-паралитическим веществом военного происхождения под названием «Новичок».

Не ясно, имеет ли бывший глава ГРУ в виду, что Россия никогда не убивала и не пыталась убить изменников родине, или только то, что не делала этого именно так, как это, по версии Лондона, произошло в случае с господином Скрипалем. Однако в своем комментарии «Красной звезде» он также отмечает, что для российских спецслужб «судьба предателя безразлична».

«Для разведчика предатель умирает сразу — он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть», — сказал господин Ладыгин.