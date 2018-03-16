Экс-глава ГРУ: Россия никогда не занималась такими «глупостями», как отравление Скрипаля

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери. По словам госпожи Мэй, отравлены они были разработанным в России нервно-паралитическим веществом военного происхождения под названием «Новичок».
Не ясно, имеет ли бывший глава ГРУ в виду, что Россия никогда не убивала и не пыталась убить изменников родине, или только то, что не делала этого именно так, как это, по версии Лондона, произошло в случае с господином Скрипалем. Однако в своем комментарии «Красной звезде» он также отмечает, что для российских спецслужб «судьба предателя безразлична».
«Для разведчика предатель умирает сразу — он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть», — сказал господин Ладыгин.
Напомним, выдвинутые премьер-министром Великобритании обвинения поддержали НАТО, Евросоюз и США. Они призвали Россию раскрыть всю информацию по «Новичку». В российском МИДе, однако, отрицают существование программы по разработке отравляющего вещества. В итоге британское правительство подготовило в отношении России ограничительные меры, среди которых — высылка 23 российских дипломатов и заморозка двусторонних контактов на высоких уровнях.
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