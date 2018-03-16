На трассе в Красноярском крае перевернулись автобус и легковушка

На трассе в Иланском районе Красноярского края автобус столкнулся с легковым автомобилем. От удара оба транспортных средства перевернулись.

ДТП произошло сегодня. По предварительным данным ГИБДД, когда автомобилист пошел на обгон автобуса, водитель автобуса тоже начал обгон. В результате автомобиль и автобус столкнулись и опрокинулись.