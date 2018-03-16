На трассе в Красноярском крае перевернулись автобус и легковушка
Известно, что автобус был не рейсовый, в момент ДТП в салоне находился только один пассажир.
Известно, что автобус был не рейсовый, в момент ДТП в салоне находился только один пассажир.
На трассе в Иланском районе Красноярского края автобус столкнулся с легковым автомобилем. От удара оба транспортных средства перевернулись.
ДТП произошло сегодня. По предварительным данным ГИБДД, когда автомобилист пошел на обгон автобуса, водитель автобуса тоже начал обгон. В результате автомобиль и автобус столкнулись и опрокинулись.
На месте медики оказали разовую помощь водителю легковой машины, другим участникам ДТП помощь не потребовалось. Известно, что автобус был не рейсовый, в момент аварии в салоне находился только один пассажир.
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