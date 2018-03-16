Приставившему пистолет к лицу школьника грабителю грозит до 10 лет
В момент нападения подозреваемый был пьян.
В момент нападения подозреваемый был пьян.
Грабитель, направивший дуло пистолета на лицо школьника, может сесть на 10 лет. Об этом рассказали в
— Все случилось в Шушенском вечером, 11 марта нынешнего года, — делятся сотрудники ведомства. — 20-летний студент сельскохозяйственного колледжа, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на школьника из 11 класса.
Для острастки направил в лицо подростка пневматический пистолет. И потребовал: «Деньги давай!». Но у того не было с собой ни рубля. Так что грабеж не удался.
Вернувшись домой, 11-классник сообщил родителям о случившемся. Те тут же позвонили в полицию. Вскоре нападавшего вычислили и задержали. На него завели уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». И теперь студенту «светит» серьезный срок. Десять лет плюс штраф — до миллиона рублей.
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