Приставившему пистолет к лицу школьника грабителю грозит до 10 лет

Источник: Комсомольская правда

Грабитель, направивший дуло пистолета на лицо школьника, может сесть на 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

— Все случилось в Шушенском вечером, 11 марта нынешнего года, — делятся сотрудники ведомства. — 20-летний студент сельскохозяйственного колледжа, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на школьника из 11 класса.

Для острастки направил в лицо подростка пневматический пистолет. И потребовал: «Деньги давай!». Но у того не было с собой ни рубля. Так что грабеж не удался.