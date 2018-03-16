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10:48 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже денег из банкомата

В Калининграде полицейские разыскивают женщину, которую подозревают в краже денег из банкомата в супермаркете на улице 9 Апреля.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она сообщила, что вечером 14 февраля пыталась снять со своего счёта девять тысяч рублей. Однако устройство долго не выдавало купюры.

Горожанка вытащила карту и на несколько минут отлучилась. В это время к аппарату подошла стоявшая в очереди за заявительницей женщина. Банкомат выдал ранее запрошенные деньги, после чего неизвестная забрала их и скрылась, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Приметы разыскиваемой: на вид 40−45 лет, волосы — тёмные до плеч. Женщина была одета в чёрное пальто с меховым воротником серо-чёрного цвета и чёрные сапоги. При себе у неё была чёрная женская сумка с коричневыми ручками.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о личности и местонахождении посетительницы супермаркета, позвонить по телефонам: 8 (4012) 554−502, 554−503 (дежурная часть), 554−571, 8−999−092−36−90 (участковые уполномоченные) либо 112.

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