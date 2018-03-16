В Калининграде полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже денег из банкомата

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она сообщила, что вечером 14 февраля пыталась снять со своего счёта девять тысяч рублей. Однако устройство долго не выдавало купюры.

Горожанка вытащила карту и на несколько минут отлучилась. В это время к аппарату подошла стоявшая в очереди за заявительницей женщина. Банкомат выдал ранее запрошенные деньги, после чего неизвестная забрала их и скрылась, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Приметы разыскиваемой: на вид 40−45 лет, волосы — тёмные до плеч. Женщина была одета в чёрное пальто с меховым воротником серо-чёрного цвета и чёрные сапоги. При себе у неё была чёрная женская сумка с коричневыми ручками.