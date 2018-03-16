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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Главу Ачинского района избили в собственном кабинете

Об этом он лично заявил сотрудникам полиции.

Источник: Комсомольская правда

Евгения Розанчугова, главу Ачинского района Красноярского края, избили в его же собственном кабинете. Об этом сообщили наши коллеги из издания «Запад24» — со ссылкой на самого пострадавшего.

После нападения руководитель района вызвал к себе полицейских. А, когда они прибыли в здание администрации, сделал заявление. По словам Евгения Розанчугова, на него набросился с кулаками депутат районного совета Роман Муковозов.

Как утверждают сотрудники издания, у того был конфликт с главой. Его причиной стало поведение Евгения Розанчугова на заседании сессии района. На нем зашла речь о том, чтобы установить четкие сроки для отчета главы и принятия бюджета. Увидев, что ряд депутатов намереваются проголосовать «за», Розанчугов якобы пригрозил «оторвать им голову». В итоге Муковозов позвонил в полицию. А сегодня их конфликт вышел на новый виток…

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