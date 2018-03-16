В Воронеже 17-летний подросток на Lexus врезался в машину Росгвардии
Юноша выехал на «встречку».
Юноша выехал на «встречку».
Автомобиль Lexus, за рулем которого был 17-летний подросток, врезался в стоящую на светофоре машину Росгвардии по Воронежской области в четверг, 15 марта. ДТП произошло у дома № 8 на улице Маршала Жукова в 23:15, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Служебный автомобиль УАЗ остановился на пересечении улицы Маршала Жукова и бульвара Победы на красный свет светофора. Подросток, который управлял иномаркой, не справился с управлением и выехал на «встречку». В результате Lexus врезался в стоящую машину Росгвардии. Машины получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.
На место приехали сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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