СГБ изъяла на границе с Кыргызстаном золотые украшения на 210 тысяч долларов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана перекрыли на границе с Кыргызстаном канал контрабанды изделий из золота стоимостью около 210 тысяч долларов, сообщает пресс-центр СГБ.

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По данным пресс-службы, в Наманганской области Узбекистана на границе с Кыргызстаном в ходе спецоперации были изъяты золотые украшения общим весом 8,83 килограмма.

«В соответствии с экспертным заключением, золотые изделия зарубежного производства и пользуются спросом на золотом рынке. Средняя рыночная стоимость завезенных на территорию нашей республики изделий оценивается в 1,7 миллиарда сумов (около 210 тысячи долларов)», — говорится в сообщении. Проводятся следственные мероприятия по установлению причастных лиц.

Правоохранительные органы и СМИ Узбекистана неоднократно сообщали об изъятии контрабанды на границе с Киргизией. В январе был задержан житель Ферганской области по подозрению в попытке контрабанды золотых слитков весом около 5 килограммов и общей стоимостью 1,55 миллиарда сумов (195 тысяч долларов).