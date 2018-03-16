Житель Алушты обманул мигрантов почти на миллион, обещая им временную прописку

— По версии следствия, обвиняемый разместил объявления о содействии в оформлении разрешений на временное проживание для мигрантов, при том что содействовать в этом не мог, и более того — намерения исполнять взятые на себя обязательства не имел. Таким образом, он незаконно завладел денежными средствами двух потерпевших на сумму почти 800 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.