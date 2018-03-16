Житель Алушты обманул мигрантов почти на миллион, обещая им временную прописку
Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
Житель Алушты обманул мигрантов на 800 тысяч рублей, обещая им оформить разрешения на временно проживание в Крыму.
— По версии следствия, обвиняемый разместил объявления о содействии в оформлении разрешений на временное проживание для мигрантов, при том что содействовать в этом не мог, и более того — намерения исполнять взятые на себя обязательства не имел. Таким образом, он незаконно завладел денежными средствами двух потерпевших на сумму почти 800 тысяч рублей, — сообщает
Мужчину обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в крупном размере. Ему грозит штраф и лишение свободы до шести лет.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ялтинский городской суд.
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