Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Кома отпустила: заговорил отравленный со Скрипалем полицейский
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:31 (мск), источник: РИАЦ

На севере Волгограда женщина-водитель спровоцировала тройное ДТП: есть пострадавшие

ДТП произошло в Тракторозаводском районе 15 марта.

— Около 9.15 утра 26-летняя женщина, управляя автомобилем «Датсун он-До», ехала по ул. Г. Тулы в сторону г. Волжского. Потеряв контроль над управлением, она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением 41-летней женщины-водителя. После этого легковушку отбросило на автомобиль «Ладу Калину», которым управлял 26-летний мужчина, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

В результате происшествия травмы получили трое человек — водители автомашин «Датсун», «Лада Ларгус», а также 37-летняя пассажирка автомашины «Лада Ларгус».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Музей Машкова приглашает на музыкальные четверги
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Эксперт опроверг возможность перевозки «Новичка» в чемодане
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Кто в доме хозяин: пес провел генеральную уборку (видео)
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Путин поручил разработать указ о национальных целях развития РФ
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь