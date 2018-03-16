На севере Волгограда женщина-водитель спровоцировала тройное ДТП: есть пострадавшие
ДТП произошло в Тракторозаводском районе 15 марта.
ДТП произошло в Тракторозаводском районе 15 марта.
— Около 9.15 утра 26-летняя женщина, управляя автомобилем «Датсун он-До», ехала по ул. Г. Тулы в сторону г. Волжского. Потеряв контроль над управлением, она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением 41-летней
В результате происшествия травмы получили трое человек — водители автомашин «Датсун», «Лада Ларгус», а также 37-летняя пассажирка автомашины «Лада Ларгус».
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