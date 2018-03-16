На севере Волгограда женщина-водитель спровоцировала тройное ДТП: есть пострадавшие

— Около 9.15 утра 26-летняя женщина, управляя автомобилем «Датсун он-До», ехала по ул. Г. Тулы в сторону г. Волжского. Потеряв контроль над управлением, она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Лада Ларгус» под управлением 41-летней женщины-водителя. После этого легковушку отбросило на автомобиль «Ладу Калину», которым управлял 26-летний мужчина, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.