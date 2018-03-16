УМВД: 16-летняя жительница Башкортостана украла деньги у 30 калининградцев
Полиция Светлогорска установила причастность 16-летней жительницы Башкортостана к
Полиция Светлогорска установила причастность 16-летней жительницы Башкортостана к
По данным ведомства, несовершеннолетняя размещала на популярных торговых площадках в интернете объявления о продаже недорогой женской одежды и аксессуаров. Когда к ней обращались потенциальные покупатели, она просила их перечислять предоплату на свой банковский счёт. Например, несуществующее пальто злоумышленница продавала за 3 тысячи рублей. Перечисленные средства злоумышленница обналичивала и тратила на свои нужды. Всего от деятельности подростка пострадали 30 жителей Калининградской области.
В ближайшее время сотрудники калининградской полиции отправятся в служебную командировку в Башкортостан для проведения необходимых оперативных мероприятий.
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