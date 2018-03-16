Более 70 человек эвакуированы из детсада в центре Москвы из-за задымления

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожарные прибыли для проверки информации о задымлении на крыше детского сада в центре Москвы, из здания эвакуированы 60 детей и 15 взрослых, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

«Из здания детского сада в Трубниковском переулке, д. 23, стр. 2, в близлежащую школу эвакуированы 60 детей и 15 взрослых в связи с информацией о задымлении на чердаке здания», — сказал собеседник агентства.