Красноярец обманул дачников на 300 тыс рублей

С каждого собственника дачного участка подозреваемый получил по 10 тысяч рублей, однако условия соглашения не выполнил, денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции установлено 33 пострадавших от действий злоумышленника. Общий материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой полиции.