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11:22 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярец обманул дачников на 300 тыс рублей

Житель Красноярска путем обмана, заключил соглашения с членами садового некоммерческого товарищества на строительство сооружения для подачи электроэнергии.

С каждого собственника дачного участка подозреваемый получил по 10 тысяч рублей, однако условия соглашения не выполнил, денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции установлено 33 пострадавших от действий злоумышленника. Общий материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой полиции.

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