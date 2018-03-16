У «Екатеринбург Арены» вспыхнул пожар
Информации о пострадавших нет.
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Информации о пострадавших нет.
Днем 16 марта около «Екатеринбург Арены» произошел пожар — вспыхнул строительный вагончик. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
Пока не известно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие. Получить оперативный комментарий в региональном ГУ МЧС на момент публикации новости «Уралинформбюро» не удалось.
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