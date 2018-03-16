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11:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У «Екатеринбург Арены» вспыхнул пожар

Информации о пострадавших нет.

Днем 16 марта около «Екатеринбург Арены» произошел пожар — вспыхнул строительный вагончик. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Пока не известно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие. Получить оперативный комментарий в региональном ГУ МЧС на момент публикации новости «Уралинформбюро» не удалось.

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