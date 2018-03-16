СК начал проверку после исчезновения женщины в Геленджике
В Геленджике начали доследственную проверку после пропажи местной жительницы.
В Геленджике начали доследственную проверку после пропажи местной жительницы.
Юлия Коновалова жила в микрорайоне Парус. По предварительным данным, 40-летняя женщина 31 декабря 2017 года, взяла деньги и паспорт и ушла из дома. С тех пор она не выходила на связь.
На вид женщине около 40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, у нее русые волосы до плеч и серые глаза. Женщина страдает психическим расстройством, сообщает
В момент исчезновения Коновалова была одета в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.