СК начал проверку после исчезновения женщины в Геленджике

Юлия Коновалова жила в микрорайоне Парус. По предварительным данным, 40-летняя женщина 31 декабря 2017 года, взяла деньги и паспорт и ушла из дома. С тех пор она не выходила на связь.

На вид женщине около 40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, у нее русые волосы до плеч и серые глаза. Женщина страдает психическим расстройством, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.