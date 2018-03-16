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11:22 (мск), источник: ЮГА.ру

СК начал проверку после исчезновения женщины в Геленджике

В Геленджике начали доследственную проверку после пропажи местной жительницы.

Юлия Коновалова жила в микрорайоне Парус. По предварительным данным, 40-летняя женщина 31 декабря 2017 года, взяла деньги и паспорт и ушла из дома. С тех пор она не выходила на связь.

На вид женщине около 40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, у нее русые волосы до плеч и серые глаза. Женщина страдает психическим расстройством, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В момент исчезновения Коновалова была одета в темно-розовую куртку, черные брюки и ботинки. Граждан, обладающих информацией о месте нахождения женщины, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (861−41) 5−02−62 либо 02.

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