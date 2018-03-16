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11:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии районная прокуратура закрыла сайты с фальшивыми полисами ОСАГО

УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии районная прокуратура закрыла сайты с фальшивыми полисами ОСАГО. Проведя проверку в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сотрудник Гафурийской прокуратуры выявил в ходе мониторинга три сайта, на которых размещались объявления о продаже поддельных полисов, бланков с печатью и квитанциями по электронному заказу.

В соответствии с законодательством, использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний не допускается, а за изготовление или сбыт поддельных документов предусматривается уголовная ответственность. Информация признана запрещенной, сайты по решению райсуда будут заблокированы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуре.

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