УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии районная прокуратура закрыла сайты с фальшивыми полисами ОСАГО. Проведя проверку в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сотрудник Гафурийской прокуратуры выявил в ходе мониторинга три сайта, на которых размещались объявления о продаже поддельных полисов, бланков с печатью и квитанциями по электронному заказу.