В Воронеже мужчина 37 раз ударил ножом знакомого

8 декабря прошлого года в частном доме на улице Куйбышева произошло кровавое убийство. Как сообщают следователи, 47-летний мужчина пришел в гости к 55-летнему знакомому. Началось все мирно: оба выпили, разговорились.

Но в какой-то момент началась ссора. Гость вышел из себя, схватил кухонный нож и нанес знакомому аж 37 ударов. Тот скончался.

— Ранее судимый воронежец дал признательные показания, при проведении следственного эксперимента продемонстрировал механизм нанесения ударов ножом. В отношении него судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете.