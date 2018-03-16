В Воронеже мужчина 37 раз ударил ножом знакомого
Подозреваемого будут судить по статье «Убийство».
Подозреваемого будут судить по статье «Убийство».
8 декабря прошлого года в частном доме на улице Куйбышева произошло кровавое убийство. Как сообщают следователи, 47-летний мужчина пришел в гости к 55-летнему знакомому. Началось все мирно: оба выпили, разговорились.
Но в
— Ранее судимый воронежец дал признательные показания, при проведении следственного эксперимента продемонстрировал механизм нанесения ударов ножом. В отношении него судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете.
Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.
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