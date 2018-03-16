Военный на Lexus сбил женщину в Актюбинской области: она скончалась
Командир взвода дивизионной артиллерии войсковой части 30238 Дархан Кабылкай получил условный срок, сообщает «Диапазон».
Командир взвода дивизионной артиллерии войсковой части 30238 Дархан Кабылкай получил условный срок, сообщает «Диапазон».
По данным СМИ, 16 ноября 2017 года 24-летний военный ехал на своем Lexus по трассе Актобе — Орск из поселка Нокина в сторону города. Водитель машины видел, что на трассе идут дорожные работы, стоит знак с бетонным ограждением, но он объехал преграду и продолжил путь. Еще один знак, предупреждающий о ремонтных работах, военный встретил в районе школы имени Есет батыра. Развернув машину, он поехал обратно и сбил женщину. Лейтенант уехал с места происшествия, а пострадавшая от полученных травм скончалась, говорится в материалах уголовного дела.
На суде Дархан Кабылкай признал вину полностью и рассказал, что он знал про ремонт, но решил поехать именно этой дорогой. Даже когда услышал посторонний звук и понял, что сбил человека, он, не снижая скорости, уехал с места аварии. На месте ДТП собралось много народа. Отъехав подальше, подсудимый остановился, оставил машину и пешком вернулся к месту, где сбил женщину. Тогда пострадавшая еще была жива. Как только приехала скорая помощь, он уехал оттуда на своей машине. После этого он пришел с повинной в полицию. Женщина скончалась до прибытия в больницу. Родные погибшей сообщили в суде, что ущерб им возмещен.
В суде офицера признали виновным, лишили военного звания, водительских прав и осудили условно на два с половиной года. Приговор в законную силу еще не вступил.
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