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11:28 (мск), источник: Tengrinews

Военный на Lexus сбил женщину в Актюбинской области: она скончалась

Командир взвода дивизионной артиллерии войсковой части 30238 Дархан Кабылкай получил условный срок, сообщает «Диапазон».

Источник: Tengrinews
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По данным СМИ, 16 ноября 2017 года 24-летний военный ехал на своем Lexus по трассе Актобе — Орск из поселка Нокина в сторону города. Водитель машины видел, что на трассе идут дорожные работы, стоит знак с бетонным ограждением, но он объехал преграду и продолжил путь. Еще один знак, предупреждающий о ремонтных работах, военный встретил в районе школы имени Есет батыра. Развернув машину, он поехал обратно и сбил женщину. Лейтенант уехал с места происшествия, а пострадавшая от полученных травм скончалась, говорится в материалах уголовного дела.

На суде Дархан Кабылкай признал вину полностью и рассказал, что он знал про ремонт, но решил поехать именно этой дорогой. Даже когда услышал посторонний звук и понял, что сбил человека, он, не снижая скорости, уехал с места аварии. На месте ДТП собралось много народа. Отъехав подальше, подсудимый остановился, оставил машину и пешком вернулся к месту, где сбил женщину. Тогда пострадавшая еще была жива. Как только приехала скорая помощь, он уехал оттуда на своей машине. После этого он пришел с повинной в полицию. Женщина скончалась до прибытия в больницу. Родные погибшей сообщили в суде, что ущерб им возмещен.

В суде офицера признали виновным, лишили военного звания, водительских прав и осудили условно на два с половиной года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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