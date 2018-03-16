«Новичок» из-за резкого запаха нельзя провезти в чемодане, заявил эксперт

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Ранее британская газета Telegraph со ссылкой источники в местных спецслужбах сообщила, что кто-то якобы мог подложить яд в чемодан дочери Скрипаля еще в Москве в надежде, что откроют его только по приезду в Солсбери.

«Я думаю, что это маловероятно, потому что это вещество, в отличие от того же газа “Зарин”, трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. “Зарин” без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя», — сказал Никулин.

По его словам, газ «Новичок» «не пролонгированного действия, и если человеку после контакта с ним не вколоть антидот, то он погибнет, у него не будет шансов выжить».

«Поэтому, кто бы это ни сделал, он выполнил неквалифицированную работу, подвергнув риску большое количество непричастных людей. Это не похоже на действия спецслужб», — констатировал эксперт.

«Если Британия намерена добиваться истины в этом деле, то она должна привлечь российских специалистов, представить какие-то доказательства, например контейнер, в котором находился газ, а такие утверждения (какие сделала премьер Тереза Мэй) — они вызывают удивление», — заключил Никулин.

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Отравление работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вызвало крупнейший за последнее время скандал в отношениях России и Британии. Власти Британии утверждают, что к инциденту причастно российское государство, и объявили о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.