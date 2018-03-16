В Ростове суд отправил в колонию спонсоров сирийских террористов из Волгограда

Как сообщили «КП-Волгоград» в
Напомним, осужденные, которые жили в Октябрьском районе Волгоградской области, несколько раз собирали и отправляли на счета международных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, воюющих в Сирийской Арабской республике, деньги. Всего за несколько лет они перевели на счета бандитов без малого 200 тысяч рублей, делая банковские переводы как из Волгограда, так и из столицы Чеченской республики — Грозного.
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