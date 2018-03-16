Антирекорд года установил запойный водитель из Новосибирска

В Новосибирске прокурор Кировского района Владимир Большунов утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя, который установил своеобразный антирекорд года. Мужчина в течение двух недель четыре раза управлял автомобилем в состоянии опьянения и четыре раза попался сотрудникам ГИБДД.

«Установлено, что 14 января сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением гражданина Л., который находился в состоянии опьянения, сообщили VN.ru в районной прокуратуре. — Ранее молодой мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



Но на этом водитель не успокоился — 15, 17 и 28 января сотрудниками ГИБДД вновь был остановлен автомобиль под управлением этого мужчины, который также находился в состоянии опьянения.



«Таким образом, житель Новосибирска совершил четыре эпизода преступления, которые попадают под статью 264 УК РФ, — добавили в прокуратуре. — Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет».