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13:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Купчино насмерть замерз бездомный мужчина

На нем была больничная рубашка.

Источник: Аргументы и факты

В Купчино насмерть замерз бездомный мужчина.

Его тело обнаружили в вентиляционной шахте во Фрунзенском районе в четверг, 15 марта. Замерзшего мужчину нашел монтер в подстанции между корпусами дома № 19 на Будапештской улице. На нем была больничная рубашка. Судя по шраму на животе, мужчине недавно провели операцию. Возможно, что он сбежал из больницы. На вид бездомному 45−50 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти и личность мужчины.

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