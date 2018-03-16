В Купчино насмерть замерз бездомный мужчина.

Его тело обнаружили в вентиляционной шахте во Фрунзенском районе в четверг, 15 марта. Замерзшего мужчину нашел монтер в подстанции между корпусами дома № 19 на Будапештской улице. На нем была больничная рубашка. Судя по шраму на животе, мужчине недавно провели операцию. Возможно, что он сбежал из больницы. На вид бездомному 45−50 лет.