В Купчино насмерть замерз бездомный мужчина
На нем была больничная рубашка.
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На нем была больничная рубашка.
В Купчино насмерть замерз бездомный мужчина.
Его тело обнаружили в вентиляционной шахте во Фрунзенском районе в четверг, 15 марта. Замерзшего мужчину нашел монтер в подстанции между корпусами дома № 19 на Будапештской улице. На нем была больничная рубашка. Судя по шраму на животе, мужчине недавно провели операцию. Возможно, что он сбежал из больницы. На вид бездомному 45−50 лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти и личность мужчины.
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