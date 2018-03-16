В Гатчинском районе мужчина до смерти избил друга

15 марта около двух часов ночи в своей квартире в деревне Даймище 28-летний мужчина после совместной пьянки избил находившегося у него в гостях 34-летнего приятеля, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан опергруппой уголовного розыск по сообщению медиков скорой помощи.