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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде отправили в колонию организатора подпольного казино

Волгоградский областной суд ужесточил приговор 31-летней гражданке Армении Аделине Мнацаканян, осужденной за незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в суде было установлено, что с августа 2016 по март 2017 года Мнацаканян на территории Краснооктябрьского района организовала подпольное казино.

Для деятельности нелегального бизнеса она привлекла четырех своих знакомых, работавших в игровом клубе в качестве администраторов-кассиров. Сама же осужденная осуществляла общее руководство, распределяла деньги, полученные от нелегальных казино, и лично закупила 27 игровых аппаратов. Работа игорного заведения тщательно конспирировалась, периодически менялось его месторасположение.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Волгограду 13 марта 2017 года. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину Мнацаканян признала в полном объеме. Районный суд приговорил Мнацаканян и других участников преступной группы к условному наказанию, однако прокуратура обжаловала это решение в связи с излишней мягкостью.

Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, изменив Мнацаканян наказание с условной меры на реальное лишение свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также ей предстоит выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

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