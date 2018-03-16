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17:18 (мск), источник: Клопс.ru

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Янтарном

При пожаре в Янтарном одна из пострадавших выпрыгнула из окна и, по предварительным данным, получила травму позвоночника. Об этом «Клопс» рассказал глава Янтарного Алексей Заливатский.

Источник: Клопс.ru

«По предварительной информации, у женщины, которая выпрыгнула из окна, перелом позвоночника, сейчас она лежит в БСМП», — сообщил Алексей Заливатский.

О состоянии второй пострадавшей, отравившейся угарным газом, информации нет, добавил глава Янтарного. Остальных жителей дома успешно эвакуировали.

В посёлке Янтарном произошёл пожар в жилом доме в ночь на 16 марта. У двухэтажного здания в переулке Почтовом загорелась кровля по всей площади.

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