Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Янтарном
При пожаре в Янтарном одна из пострадавших выпрыгнула из окна и, по предварительным данным, получила травму позвоночника. Об этом «Клопс» рассказал глава Янтарного Алексей Заливатский.
При пожаре в Янтарном одна из пострадавших выпрыгнула из окна и, по предварительным данным, получила травму позвоночника. Об этом «Клопс» рассказал глава Янтарного Алексей Заливатский.
«По предварительной информации, у женщины, которая выпрыгнула из окна, перелом позвоночника, сейчас она лежит в БСМП», — сообщил Алексей Заливатский.
О состоянии второй пострадавшей, отравившейся угарным газом, информации нет, добавил глава Янтарного. Остальных жителей дома успешно эвакуировали.
В посёлке Янтарном произошёл пожар в жилом доме в ночь на 16 марта. У двухэтажного здания в переулке Почтовом загорелась кровля по всей площади.
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