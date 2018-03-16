Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Янтарном

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Янтарном

При пожаре в Янтарном одна из пострадавших выпрыгнула из окна и, по предварительным данным, получила травму позвоночника. Об этом «Клопс» рассказал глава Янтарного Алексей Заливатский.