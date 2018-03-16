Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
«Соглашусь на обмен, отсидеть 22 года в РФ»: Савченко - Путину
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
12:50 (мск), источник: УралПолит.ру

Пешеход погиб под колесами междугородного автобуса на ЕКАД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. Междугородный автобус задавил насмерть пешехода на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

ДТП произошло около 22 часов четверга на 23-м километре ЕКАД.

Водитель автобуса «Хайгер», маршрут № 816 сообщением «Екатеринбург — Реж», двигаясь из уральской столицы, наехал на пешехода, переходящего дорогу в безлюдном темном месте, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«В результате ДТП пешеход — мужчина, личность которого устанавливается (на вид около 40 лет) скончался на месте», — говорится в сообщении.

На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, отмечает ГИБДД.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Кирове задержали давно разыскиваемого эксгибициониста
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Ученые: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии
Эксперт усомнился в возможности перевозки «Новичка» в чемодане
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая Это была честная битва. Без скидок на российское происхождение и доступность «Лады». Потому что Vesta SW Cross 1.8 c механикой стоит ровно как Kia Rio X-Line 1.6 на «ручке»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь