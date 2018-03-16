Пешеход погиб под колесами междугородного автобуса на ЕКАД
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. Междугородный автобус задавил насмерть пешехода на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. Междугородный автобус задавил насмерть пешехода на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
ДТП произошло около 22 часов четверга на 23-м километре ЕКАД.
Водитель автобуса «Хайгер», маршрут № 816 сообщением «Екатеринбург — Реж», двигаясь из уральской столицы, наехал на пешехода, переходящего дорогу в безлюдном темном месте, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
«В результате ДТП пешеход — мужчина, личность которого устанавливается (на вид около 40 лет) скончался на месте», — говорится в сообщении.
На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, отмечает ГИБДД.
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