Пешеход погиб под колесами междугородного автобуса на ЕКАД

ДТП произошло около 22 часов четверга на 23-м километре ЕКАД.

Водитель автобуса «Хайгер», маршрут № 816 сообщением «Екатеринбург — Реж», двигаясь из уральской столицы, наехал на пешехода, переходящего дорогу в безлюдном темном месте, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«В результате ДТП пешеход — мужчина, личность которого устанавливается (на вид около 40 лет) скончался на месте», — говорится в сообщении.