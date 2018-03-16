В Казани полиция выявила и ликвидировала нарколабораторию
Участковые уполномоченные отдела полиции «Горки» в Казани выявили и ликвидировали нарколабораторию, сообщает МВД по РТ.
Участковые уполномоченные отдела полиции «Горки» в Казани выявили и ликвидировали нарколабораторию, сообщает МВД по РТ.
Полиция установила, что подпольную лабораторию в одной из квартир жилого дома по улице Сыртлановой организовал 37-летний казанец, в 2014 году осужденный за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Оперативники изъяли во время обыска более 20 кустов конопли высотой примерно 50 — 80 см, порядка 260 упакованных свертков с уже высушенным наркотическим веществом марихуаной и контейнеры с подготовленным для фасовки запрещенным веществом. Помещения комнат были оборудованы специальными техническими устройствами, поддерживающими на требуемом уровне влажность, освещение и температуру.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
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