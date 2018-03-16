Завершено следствие в отношении бывшего главы МУРа по делу о взятках
Следствие по делу о посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР)
Следствие по делу о посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР)
Защита господина Трутнева, в свою очередь, попросила суд освободить обвиняемого из СИЗО под залог в 1,5 млн руб. «Это было нелегко (собрать сумму денег), но родственники Трутнева готовы внести за него залог», — цитирует «РИА Новости» адвоката Андрея Тарасевича.
Напомним, отставному генералу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По версии следствия, он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов АО «НИТИ им. П. И. Снегирева».
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