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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Завершено следствие в отношении бывшего главы МУРа по делу о взятках

Следствие по делу о посредничестве во взяточничестве в отношении бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева завершено. Об этом сообщил следователь на заседании Московского окружного военного суда, передает ТАСС.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Защита господина Трутнева, в свою очередь, попросила суд освободить обвиняемого из СИЗО под залог в 1,5 млн руб. «Это было нелегко (собрать сумму денег), но родственники Трутнева готовы внести за него залог», — цитирует «РИА Новости» адвоката Андрея Тарасевича.

Напомним, отставному генералу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По версии следствия, он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов АО «НИТИ им. П. И. Снегирева».

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