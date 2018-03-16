Лже-гадалки «сняли порчу» с пожилой ангарчанки за 205 тысяч рублей

Лже-целительницы в Ангарске обманули 79-летнюю старушку. Заранее продумав план, они пришли домой к ангарчанке. Как только пенсионерка открыла дверь, две аферистки заявили, что видят на ней сильнейший «сглаз». «Как же быть?» — перепугалась пожилая женщина. Незнакомки ее тут же успокоили, что нужно всего лишь принести свою фотографию и как можно больше денег, и они проведут магический ритуал. Когда «порчу сняли», мошенницы поскорее сбежали с чужими деньгами. А старушка еще долго отходила от неожиданной встречи.
— Пенсионерка обратилась в полицию только спустя три дня, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Сейчас аферисток разыскивают стражи порядка.
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