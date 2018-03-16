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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина выбросил свою супругу в мусорный бак в центре Новосибирска

Свой поступок сибиряк объяснил скверным поведением жены.

Необычным образом завершилась семейная ссора в центре Новосибирска. В группе городской службы эвакуации «АСТ-54» появились свидетельства очевидцев о том, что мужчина выкинул свою супругу в мусорный бак.

— Произошло все у дома № 29 по улице Гоголя. Сибиряк объяснил свой поступок свидетелям скверным поведением жены, заявил, что она принимает наркотики и, придя домой, застал ее в состоянии наркотического опьянения, — рассказывают очевидцы.

Прохожие вызвали полицейских и бригаду «скорой помощи». «Комсомольская правда» обратилась за комментарием в Главное управления МВД по Новосибирской области, нам подтвердили, что случай действительно имел место быть, но подробностей пока в ведомстве сообщить не могут.

— Он её не бил, просто вынес и посадил в бак, мужчина находится на месте случившегося, — отмечают очевидцы.

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