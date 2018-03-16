В Кудымкаре жители вновь остались без воды

Утром мы сообщали о том, что в Кудымкаре полностью устранена авария на водопроводе на ул. Лихачева. Режим ЧС для органов управления и сил городских служб снят.

Однако при проверке давления в системе водоснабжения была обнаружена новая утечка воды на участке трубы выше места устраненной аварии. На данный момент ведутся работы по устранению аварии.

Без воды остаются жители 13 многоквартирных домов — всего 1625 человек.

Пункты выдачи питьевой воды находятся по адресам: на ул. Гагарина, 1 (возле районной поликлиники), ул. Лихачева, 58а (за рыболовным магазином возле Лесного общежития), на перекрестке улиц Лихачева-Революционная.