В Кудымкаре жители вновь остались без воды
Утечка произошла выше места ранее устраненной аварии.
Утром мы сообщали о том, что в Кудымкаре полностью устранена авария на водопроводе на ул. Лихачева. Режим ЧС для органов управления и сил городских служб снят.
Однако при проверке давления в системе водоснабжения была обнаружена новая утечка воды на участке трубы выше места устраненной аварии. На данный момент ведутся работы по устранению аварии.
Без воды остаются жители 13 многоквартирных домов — всего 1625 человек.
Пункты выдачи питьевой воды находятся по адресам: на ул. Гагарина, 1 (возле районной поликлиники), ул. Лихачева, 58а (за рыболовным магазином возле Лесного общежития), на перекрестке улиц
В связи с аварией на водопроводе организован подвоз технической воды пожарными автомобилями. Машины стоят по следующим адресам: — по ул. Лихачева, 51, двор дома ул. М. Горького, 22 ниже Пенсионного фонда и ул. Володарского, 25 ниже детской библиотеки.
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