В Сочи отчима убитой девочки арестовали на два месяца

В Сочи после пропажи пятилетней Вероники отчим девочки тоже исчез. Правоохранители объявили его в розыск и нашли в одном из хостелов Адлерского района. После проверки на полиграфе мужчина признался в убийстве девочки и показал следователям место, где спрятал тело.