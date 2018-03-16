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12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи отчима убитой девочки арестовали на два месяца

Мураду Шахмирзаеву избрали меру пресечения.

В Сочи после пропажи пятилетней Вероники отчим девочки тоже исчез. Правоохранители объявили его в розыск и нашли в одном из хостелов Адлерского района. После проверки на полиграфе мужчина признался в убийстве девочки и показал следователям место, где спрятал тело.

16 марта суд избрал Мураду Шахмирзаеву меру пресечения.

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