В Сочи отчима убитой девочки арестовали на два месяца
Мураду Шахмирзаеву избрали меру пресечения.
Мураду Шахмирзаеву избрали меру пресечения.
В Сочи после пропажи пятилетней Вероники отчим девочки тоже исчез. Правоохранители объявили его в розыск и нашли в одном из хостелов Адлерского района. После проверки на полиграфе мужчина признался в убийстве девочки и показал следователям место, где спрятал тело.
16 марта суд избрал Мураду Шахмирзаеву меру пресечения.
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