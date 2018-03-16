Генпрокурор поручил расследовать дело первоклассника из ЮКО

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. Генеральный прокурор Казахстана поручил принять в производство специального прокурора досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и соблюдения охраняемых законом прав несовершеннолетних.

«К проведению комплексной судебно-медицинской экспертизы будут привлечены квалифицированные специалисты с учетом ходатайств всех участников процесса», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Ход расследования уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.

«Принимая во внимание, что фигурантами дела являются малолетние, разъясняем, что в соответствии со статьей 532 Уголовно-процессуального кодекса следует соблюдать права несовершеннолетних на конфиденциальность», — подчеркивается в сообщении.

В надзорном ведомстве напоминают, что разглашение сведений о частной жизни в публичных выступлениях и с использованием средств массовой информации влечет уголовную ответственность по статье 147 Уголовного кодекса.

«Информация о результатах расследования будет доведена до общественности в допустимом объеме — не нарушающем права и законные интересы несовершеннолетних», — заверили в ведомстве.

История с первоклассником из села Абай в ЮКО вызвала широкий общественный резонанс. 62-летняя бабушка заявила, что ее внука на протяжении длительного времени избивали и насиловали ученики старших классов. В отделе образования Сарыагашского района заверили, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий.

Однако результаты экспертизы поставили под сомнение активисты и волонтеры. Они также предположили, что на семью оказывается давление. В среду бабушку и мальчика, направлявшихся в Алматы, сняли с поезда. По словам полицейских, это было сделано «ради их безопасности».

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева прибыла в Шымкент, чтобы лично разобраться в деле о возможном изнасиловании мальчика. Позже первоклассник с бабушкой прибыли в Астану, где будет проведена повторная комплексная экспертиза.