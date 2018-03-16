Генпрокурор поручил расследовать дело первоклассника из ЮКО
Дело в отношении малолетнего из Южного Казахстана принято в производство специального прокурора.
Дело в отношении малолетнего из Южного Казахстана принято в производство специального прокурора.
АСТАНА, 16 мар — Sputnik. Генеральный прокурор Казахстана поручил принять в производство специального прокурора досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя
В соответствии с
«К проведению комплексной
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.
«Принимая во внимание, что фигурантами дела являются малолетние, разъясняем, что в соответствии со статьей 532
В надзорном ведомстве напоминают, что разглашение сведений о частной жизни в публичных выступлениях и с использованием средств массовой информации влечет уголовную ответственность по статье 147 Уголовного кодекса.
«Информация о результатах расследования будет доведена до общественности в допустимом объеме — не нарушающем права и законные интересы несовершеннолетних», — заверили в ведомстве.
История с первоклассником из села Абай в ЮКО вызвала широкий общественный резонанс. 62-летняя бабушка заявила, что ее внука на протяжении длительного времени избивали и насиловали ученики старших классов. В отделе образования Сарыагашского района заверили, что
Однако результаты экспертизы поставили под сомнение активисты и волонтеры. Они также предположили, что на семью оказывается давление. В среду бабушку и мальчика, направлявшихся в Алматы, сняли с поезда. По словам полицейских, это было сделано «ради их безопасности».
Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева прибыла в Шымкент, чтобы лично разобраться в деле о возможном изнасиловании мальчика. Позже первоклассник с бабушкой прибыли в Астану, где будет проведена повторная комплексная экспертиза.
Между тем своих должностей лишились несколько районных полицейских, временно отстранены от должности директора школ № 73 и № 74, замакима Сарыагашского района ЮКО и руководитель районного отдела образования.
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