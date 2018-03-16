В Краснодаре скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме
Мужчина умер в больнице в ночь на 16 марта. Об этом
Мужчина умер в больнице в ночь на 16 марта. Об этом
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По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек: двое детей 9 лет и 12 лет и мужчина. Он получил ожоги около 90% поверхности кожи.
По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.
Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.
В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь. Рабочие 12 марта приступили к разбору кровли дома. К вечеру 12 марта специалисты демонтировали несколько поврежденных плит перекрытия и практически завершили разбирать кровлю в четвертом подъезде дома. Жильцы третьего подъезда дома на Славянской 13 марта вернулись в квартиры.
МЧС признало непригодными для проживания поврежденные от взрыва квартиры.
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