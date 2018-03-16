Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
12:51 (мск), источник: Интерфакс

Часть здания заводоуправления обрушилась на авиазаводе Казани, пострадавших нет

Казань. 16 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Казани выясняют обстоятельства падения фронтона здания заводоуправления Казанского авиационного завода имени Горбунова.

«В 11:40 поступило сообщение о том, что упал фронтон со здания управления КАПО имени Горбунова. Обрушилась часть кирпичной кладки здания заводоуправления», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пятницу в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Погибших и пострадавших нет.

Однако, по данным регионального МЧС, повреждены два легковых автомобиля.

На место происшествия выехали подразделения 35-го спецуправления и пожарной части № 5.

Во время загрузки произошла ошибка.

***/ мф.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Ученые: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии
Эксперт усомнился в возможности перевозки «Новичка» в чемодане
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая Это была честная битва. Без скидок на российское происхождение и доступность «Лады». Потому что Vesta SW Cross 1.8 c механикой стоит ровно как Kia Rio X-Line 1.6 на «ручке»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь