Часть здания заводоуправления обрушилась на авиазаводе Казани, пострадавших нет

«В 11:40 поступило сообщение о том, что упал фронтон со здания управления КАПО имени Горбунова. Обрушилась часть кирпичной кладки здания заводоуправления», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пятницу в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.