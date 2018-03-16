Часть здания заводоуправления обрушилась на авиазаводе Казани, пострадавших нет
Казань. 16 марта.
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Казань. 16 марта.
«В 11:40 поступило сообщение о том, что упал фронтон со здания управления КАПО имени Горбунова. Обрушилась часть кирпичной кладки здания заводоуправления», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пятницу в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.
Погибших и пострадавших нет.
Однако, по данным регионального МЧС, повреждены два легковых автомобиля.
На место происшествия выехали подразделения 35-го спецуправления и пожарной части № 5.
***/ мф.
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