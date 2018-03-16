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15:26 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Трех торговцев психотропами задержали в Минске

Как рассказали в столичной милиции, 12 и 13 марта были задержаны двое распространителей опасного психотропа альфа-pvp.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации ГУВД Мингорисполкома, в момент задержания у создателя интернет-магазина, 24-летнего жителя Осиповичей, обнаружили мобильный телефон с адресами закладок. А по месту жительства у него были найдены 36 свертков с психотропом общим весом более 13 граммов, а также компьютерная техника, электронные весы, фасовочные пакетики.

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Позже был задержан 18-летний минчанин, который на протяжении месяца работал на тот же интернет-магазин. При задержании у него был обнаружен пакетик с аналогичным психотропом массой около 10 граммов и мобильный телефон с информацией о закладках на территории Минска.

Еще один минчанин делал закладки с психотропом в тайниках вблизи МКАД.

После задержания в ходе личного обыска у 27- летнего жителя Минска обнаружили 0,43 грамма альфа-PVP.

Парень сообщил, где еще хранит предназначенный для сбыта психотроп. В тайниках-закладках в лесном массиве вблизи МКАД оперативники обнаружили более 10 граммов психотропного вещества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ.

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