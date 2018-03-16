Трех торговцев психотропами задержали в Минске
Как рассказали в столичной милиции, 12 и 13 марта были задержаны двое распространителей опасного психотропа
Как рассказали в столичной милиции, 12 и 13 марта были задержаны двое распространителей опасного психотропа
По информации ГУВД Мингорисполкома, в момент задержания у создателя
Позже был задержан 18-летний минчанин, который на протяжении месяца работал на тот же
Еще один минчанин делал закладки с психотропом в тайниках вблизи МКАД.
После задержания в ходе личного обыска у 27- летнего жителя Минска обнаружили 0,43 грамма
Парень сообщил, где еще хранит предназначенный для сбыта психотроп. В
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ.
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