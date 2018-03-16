Муратхан Токмади выразил согласие с вынесенным приговором

Источник: Kazinform

Напомним, М. Токмади, владелец ТОО «КазСтройСтекло», обвинялся в убийстве бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы приговором Алмалинского суда города Алматы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам убийства 2004 года, и производство по этому делу было возобновлено. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы банка.

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В начавшемся 12 февраля в Таразе главном судебном разбирательстве по уголовному делу из 79 томов в отношении бизнесмена и лидера ОПГ «Депутатский корпус» Муратхана Токмади фигурировали более 130 свидетелей. На первом же заседании подсудимый сознался в совершении преступления, а в своем последнем слове в ходе прений 6 марта согласился с предъявленным обвинением. Тогда же, в ходе прений представитель гособвинения Ильяс Ескалиев просил для обвиняемого 12 лет лишения свободы.

«Суд приговорил: признать Муратхана Токмади виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами “ж” и “з” части 2 статьи 96 УК РК (в редакции 1997 года) — “Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом”. Назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании части 6 статьи 58 УК РК путем частичного присоединения наказания, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 10 октября 2017 года, окончательно к отбытию Токмади назначить десять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — зачитал приговор судья.

На вопрос председательствующего судьи, согласен ли подсудимый с вынесенным приговором, Токмади ответил, что согласен.

Как отметил судья Азамат Тлепов, согласно действующему законодательству приговор не может быть вынесен на основании только признания обвиняемого. В ходе судебного процесса демонстрировались видеозаписи допросов и следственных мероприятий с участием подсудимого, свидетелей и экспертов, подробно заслушаны все участники процесса, предоставлена полная база доказательств по мотивам и обстоятельствам совершения преступления в 2004 году. В показаниях свидетелей создалась картина взаимоотношений между подсудимым М. Токмади, убитым банкиром Е. Татишевым, экс-главой КНБ Н. Дутбаевым и заказчиком убийства беглым олигархом М. Аблязовым, подчеркнул он.