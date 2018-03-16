Замначальника УВД по «золотому делу» арестовали в Степногорске

Источник: Tengrinews

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«Следственным судьей Кокшетауского городского суда удовлетворены ходатайства следственного управления ДНБПК по Кокшетауской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении шести лиц. Это заместитель начальника УВД Степногорска, начальник отдела полиции поселка Аксу, начальник отдела полиции поселка Бестобе, старший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью по городу Степногорск, оперуполномоченный УВД города Степногорск и одно гражданское лицо», — сообщили в пресс-службе.

Срок содержания под стражей исчисляется с 14 марта по 13 мая. В суде добавили, что пять должностных лиц подозреваются по части 2 статьи 366 «Получение взятки». Шестой человек подозревается в пособничестве в получении взяток перечисленными должностными лицами.