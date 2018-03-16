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12:43 (мск), источник: Tengrinews

Замначальника УВД по «золотому делу» арестовали в Степногорске

Суд Кокшетау санкционировал арест сотрудников полиции города Степногорск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Tengrinews
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«Следственным судьей Кокшетауского городского суда удовлетворены ходатайства следственного управления ДНБПК по Кокшетауской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении шести лиц. Это заместитель начальника УВД Степногорска, начальник отдела полиции поселка Аксу, начальник отдела полиции поселка Бестобе, старший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью по городу Степногорск, оперуполномоченный УВД города Степногорск и одно гражданское лицо», — сообщили в пресс-службе.

Срок содержания под стражей исчисляется с 14 марта по 13 мая. В суде добавили, что пять должностных лиц подозреваются по части 2 статьи 366 «Получение взятки». Шестой человек подозревается в пособничестве в получении взяток перечисленными должностными лицами.

Ранее сообщалось о задержании должностных лиц. По данным пресс-службы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, совместно с Комитетом национальной безопасности пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, покровительствовавших незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК «Казахалтын». По данным АДГСПК, в преступную группу входили заместитель начальника УВД Степногорска Дюсембаев Т. Д., начальник отдела полиции поселка Аксу Бибатыров С. Н., начальник отдела полиции поселка Бестобе Айнагельдинов Д. К., оперуполномоченные УВД Степногорска Жекибаев А. и Кулушев А. Б., а также приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Указанные должностные лица через доверенных лиц неоднократно, на системной основе получали взятки от «старателей» за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды.

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