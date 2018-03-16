Замначальника УВД по «золотому делу» арестовали в Степногорске
Суд Кокшетау санкционировал арест сотрудников полиции города Степногорск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Суд Кокшетау санкционировал арест сотрудников полиции города Степногорск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«Следственным судьей Кокшетауского городского суда удовлетворены ходатайства следственного управления ДНБПК по Кокшетауской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении шести лиц. Это заместитель начальника УВД Степногорска, начальник отдела полиции поселка Аксу, начальник отдела полиции поселка Бестобе, старший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью по городу Степногорск, оперуполномоченный УВД города Степногорск и одно гражданское лицо», — сообщили в
Срок содержания под стражей исчисляется с 14 марта по 13 мая. В суде добавили, что пять должностных лиц подозреваются по части 2 статьи 366 «Получение взятки». Шестой человек подозревается в пособничестве в получении взяток перечисленными должностными лицами.
Ранее сообщалось о задержании должностных лиц. По данным
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.