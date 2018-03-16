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13:14 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство» по факту обрушения стены жилого на улице Серафимовича, 34, который был построен более 100 лет назад.

Инцидент произошел в середине лета прошлого года. По данным региональной прокуратуры, на соседнем участке проводились строительные работы, разрешение на которых не выдавалось.

После обрушения жильцам предложили использовать для временного проживания маневренный фонд. Упомянутый дом при этом могут признать аварийным и снести. Сейчас ведутся следственные и процессуальные действия для обеспечения возможности возмещения ущерба. В трех квартирах дома всего проживало на момент обрушения 9 человек.

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