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13:13 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Калининградец из мести повредил автомобиль сестры и разбил её планшет

Калининградец из мести повредил автомобиль сестры и разбил её планшет. Инцидент произошёл 15 марта. Об этом корреспонденту Калинининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

В отдел полиции обратилась 29-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что родной брат повредил принадлежащие ей «Рено Логан» и планшетный компьютер. Сумма ущерба превысила девять тысяч рублей.

Полицейские установили, что 36-летний мужчина в квартире на улице Емельянова поругался с отцом. При этом он посчитал виновным в ссоре свою сестру, которая присутствовала при конфликте.

После этого калининградец взял планшетный компьютер потерпевшей, уронил его и разбил. Затем злоумышленник вышел во двор дома, где несколько раз ударил по припаркованной машине руками и ногами. В результате калининградец разбил заднее стекло и помял стойку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «Умышленное повреждение имущества». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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