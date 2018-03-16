УМВД: Калининградец из мести повредил автомобиль сестры и разбил её планшет

Источник: Калининград.Ru

В отдел полиции обратилась 29-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что родной брат повредил принадлежащие ей «Рено Логан» и планшетный компьютер. Сумма ущерба превысила девять тысяч рублей.

Полицейские установили, что 36-летний мужчина в квартире на улице Емельянова поругался с отцом. При этом он посчитал виновным в ссоре свою сестру, которая присутствовала при конфликте.

После этого калининградец взял планшетный компьютер потерпевшей, уронил его и разбил. Затем злоумышленник вышел во двор дома, где несколько раз ударил по припаркованной машине руками и ногами. В результате калининградец разбил заднее стекло и помял стойку.