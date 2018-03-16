Разлитые 50 кг ртути собрали спасатели в Челябинской области
Была проведена демеркуризация местности.
Была проведена демеркуризация местности.
В Челябинской области жители одного из посёлков обнаружили разлитую по дороге ртуть. Об этом сообщает 16 марта
Разлитая опасная жидкость была найдена на улице посёлка Разъезд Минка, входящего в состав
«15 марта спасателям
Прибывшие спасатели произвели разведку, затем при помощи спецсредств ртуть была помещена в два сосуда. После этого была проведена демеркуризация местности, а сосуды с 50 кг собранного жидкого металла транспортировали для дальнейшей утилизации. Как именно произошел разлив ртути — предстоит выяснить компетентным органам.
Напомним, сама ртуть в жидком виде для организма человека не так опасна, как её органические и неорганические соединения и пары жидкого металла.
Это накапливающийся высокотоксичный яд, который способен вызвать тяжёлые повреждения центральной нервной системы, ферментативной и кроветворной систем организма, а степень и исход отравления зависят от дозы и способа проникновения, токсичности соединения и времени воздействия.
Если происходит отравление парами металла, то характерными симптомами являются заболевания дыхательных путей. При непрекращающемся воздействии отравляющего вещества дает сбой выводящая система, что может повлечь летальный исход.
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