Разлитые 50 кг ртути собрали спасатели в Челябинской области

В Челябинской области жители одного из посёлков обнаружили разлитую по дороге ртуть. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Разлитая опасная жидкость была найдена на улице посёлка Разъезд Минка, входящего в состав Усть-Катавского городского округа Челябинской области.

«15 марта спасателям Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области поступил вызов на проведение работ по устранению разлива ртути на снегу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие спасатели произвели разведку, затем при помощи спецсредств ртуть была помещена в два сосуда. После этого была проведена демеркуризация местности, а сосуды с 50 кг собранного жидкого металла транспортировали для дальнейшей утилизации. Как именно произошел разлив ртути — предстоит выяснить компетентным органам.

Напомним, сама ртуть в жидком виде для организма человека не так опасна, как её органические и неорганические соединения и пары жидкого металла.

Это накапливающийся высокотоксичный яд, который способен вызвать тяжёлые повреждения центральной нервной системы, ферментативной и кроветворной систем организма, а степень и исход отравления зависят от дозы и способа проникновения, токсичности соединения и времени воздействия.