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13:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фура с прицепом застряла под путепроводом в Новосибирске

Грузовик застрял под путепроводом, а прицеп упал на проезжую часть, создав пробку, рассказали очевидцы.

Фура с прицепом застряла под путепроводом в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел на улице Днепрогэсовской. Водитель фуры одной из торговых сетей попытался проехать под путепроводом, но застрял. Прицеп фуры упал на проезжую часть и завалился на бок.

Движение по улице оказалось парализовано. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение по улице затруднено до сих пор.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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