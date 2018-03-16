Фура с прицепом застряла под путепроводом в Новосибирске
Грузовик застрял под путепроводом, а прицеп упал на проезжую часть, создав пробку, рассказали очевидцы.
Грузовик застрял под путепроводом, а прицеп упал на проезжую часть, создав пробку, рассказали очевидцы.
Фура с прицепом застряла под путепроводом в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел на улице Днепрогэсовской. Водитель фуры одной из торговых сетей попытался проехать под путепроводом, но застрял. Прицеп фуры упал на проезжую часть и завалился на бок.
Движение по улице оказалось парализовано. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение по улице затруднено до сих пор.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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