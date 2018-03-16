Фура с прицепом застряла под путепроводом в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел на улице Днепрогэсовской. Водитель фуры одной из торговых сетей попытался проехать под путепроводом, но застрял. Прицеп фуры упал на проезжую часть и завалился на бок.

Движение по улице оказалось парализовано. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение по улице затруднено до сих пор.