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13:34 (мск), источник: Новости Перми

В Чернушинском районе чиновник сфальсифицировал документы

Глава администрации сельского поселения в июне 2017 года пытался избежать административной ответственности за нарушение требований при обращении с ртутьсодержащими отходами производства.

Мужчина предоставил в районный суд фальсифицированные документы. Через год он «задним числом» изготовил постановления и распоряжения о назначении ответственного за сбор и хранение опасных отходов.

Суд признал эти документы недостоверными и подложными. По данным следствия, глава администрации подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Сейчас уголовное дело бывшего чиновника направлено в суд.

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