В Чернушинском районе чиновник сфальсифицировал документы
Глава администрации сельского поселения в июне 2017 года пытался избежать административной ответственности за нарушение требований при обращении с ртутьсодержащими отходами производства.
Глава администрации сельского поселения в июне 2017 года пытался избежать административной ответственности за нарушение требований при обращении с ртутьсодержащими отходами производства.
Мужчина предоставил в районный суд фальсифицированные документы. Через год он «задним числом» изготовил постановления и распоряжения о назначении ответственного за сбор и хранение опасных отходов.
Суд признал эти документы недостоверными и подложными. По данным следствия, глава администрации подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.
Сейчас уголовное дело бывшего чиновника направлено в суд.
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